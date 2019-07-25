Глава УФССП по Пермскому краю задержан по подозрению во взятках

Руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников задержан по обвинению в получении взяток, сообщили в Следственном комитете.

«Следственными органами Следственного комитета по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю – главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере)», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там добавили, что уголовное дело также возбуждено в отношении старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, которую подозревают получении взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По информации СК, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тыс. рублей и 600 тыс. рублей за незаконную помощь взяткодателю.



«В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Игоря Кожевникова меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК.

Напомним, ранее правоохранительные органы задержали при получении 22 тыс. евро начальника отдела противодействия коррупции УФССП по Воронежской области.

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