Защитник ФК «Рубин» попал в реанимацию после матча

Защитник футбольного клуба «Рубин» Вячеслав Фомин попал в реанимацию после матча 13-го тура молодежного чемпионата России.

«Защитник Вячеслав Фомин получил тяжелую травму в матче молодежного первенства против «Спартака», после чего потерял много крови и сейчас находится в реанимации», – сказано в Twitter футбольного сообщества «Молодежная сборная».

Матч «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 0:1. В турнирной таблице молодежного первенства «Спартак» занимает 8-ю строчку, а «Рубин» – 13-ю.

Ранее сообщалось, что футболист из Уэльса свел счеты с жизнью из-за постоянных травм и неудач.