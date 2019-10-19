Названы сроки возможного восстановления в правах Союза биатлонистов России

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене не стал рассматривать вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР), так как ни одна из национальных федераций не стала инициировать его рассмотрение. В следующий раз он может быть рассмотрен осенью 2020 года.

Вопрос восстановления прав СБР мог быть рассмотрен на конгрессе, если бы одна или несколько национальных федераций предложили это. Однако такого предложения не прозвучало и данный вопрос так и не был включен в повестку заседания. В итоге, рассмотрение статуса СБР отложено до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге, передает ТАСС.

До этого исполком IBU уже дважды отказался включать вопрос статуса СБР на рассмотрение высшего руководящего органа.

Ранее глава СБР Владимир Драчев заявил, что не существует зависимости вопроса с восстановлением организации в IBU от того, что происходит с РУСАДА и WADA.

Напомним, СБР ограничили в правах в 2017 году. Так, Россию лишили представительства в IBU и права голоса на конгрессе, а также запретили проводить соревнования под эгидой IBU. Однако биатлонисты из России имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.