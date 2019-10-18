В якутском селе открыли новый ДК в рамках нацпроекта «Культура»

«С новым залом расширится возможность организации гастролей главных театров республики. Выставочный зал даст возможность организовывать интересные экспозиции», – рассказал газете ВЗГЛЯД первый замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин по поводу открытия в селе Дикимдя нового дома культуры.

В четверг в якутском селе Дикимдя, которое является административным центром Мытахского наслега – сельского поселения Горного улуса, состоялось торжественное открытие дома культуры. Как рассказал первый замминистра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин, ДК станет «знаковым культурным объектом для республики». На финансирование строительства нового ДК из бюджета республики было направлено порядка 86 млн рублей.

«ДК в селе Дикимдя был построен в рамках национального проекта «Культура». В новом ДК разместились несколько учреждений. На втором этаже был создан сельский музей, в экспозиции которого больше семи тысяч экспонатов, в число которых входят предметы, связанные с жизнью и творческой деятельностью уроженцев села (наслега) – народными писателями Якутии Семеном Петровичем и Софроном Петровичем Даниловыми», – рассказал Левочкин.

Среди экспонатов музея документы, историческая утварь, личные вещи, картины и очень богатая библиотека писателей. С музеем соседствует просторный выставочный зал, где представлены работы народного художника Афанасия Осипова – еще одного местного знаменитого уроженца.

«На первом этаже нового здания расположился главный сельский зал. Здесь есть 125 зрительских мест, сцена, установлены специальные акустические потолки, украшенные витражами в национальном стиле, несколько люстр, есть открывающийся занавес, кулисы, две гримерные комнаты, несколько подсобных помещений и кабинеты сотрудников», – говорит Левочкин.

По словам замминистра, с приобретением аппаратуры для зала, музыкальных инструментов, а также с комплектацией гардероба, и зрительскими креслами помогла партия «Единая Россия» в рамках направления «Местный дом культуры». На эти цели было выделено более 1,5 млн руб. (в том числе 1,4 млн из федерального бюджета, почти 122 тыс. – из республиканского и 31 тыс. из местного бюджетов).

В селе Дикимдя проживает 655 человек, в том числе 120 школьников и больше 50 дошколят. До этого момента культурно-досуговый центр располагался в неприспособленном маленьком деревянном здании, а музей ютился в аварийном помещении. Теперь тематические вечера будут проводиться в комфортных условиях.

Строительство подобных объектов способствует закреплению молодежи на селе. Новый ДК местные жители ждали давно, ведь культурная жизнь здесь очень активная: действует вокальный коллектив художественной самодеятельности «Мохсогол», женщины занимаются в любительском объединении «Далбар Хотун», работает народный мини-театр юмора «Дьиикимдэ Дьээбэлэрэ», литературный кружок «Кыымчаан». В селе рассказывают о творческом наследии братьев Даниловых, ежегодно их памяти посвящается литературная встреча «Бор Кемус Кусунэ».

«В декабре в музее-галерее Афанасия Осипова запланирована выездная выставка Национального художественного музея Якутии», – рассказывает замминистра.

При участии министерства культуры и духовного развития региона в день открытия ДК состоялся первый гастрольный концерт артистов Театра оперы и балета, Театра эстрады, ансамбля «Туймаада». «Мытахский дом культуры насчитывает 15 творческих формирований, которые охватывают самодеятельностью 354 человека. Посещаемость культурно-массовых мероприятий составляет свыше 3500 посещений в год. Местный музей-галерею посещают свыше 2500 раз в год. Ожидаемый прирост посещаемости музея и галереи должен составить 5000 посещений», – подчеркнул собеседник.

По словам Левочкина, с начала нынешнего года Якутия показала самую высокую посещаемость учреждений культуры в Дальневосточном федеральном округе, выполнив 5 млн 178,7 тысяч посещений при плане 4 млн 945,7 тысяч. «Данный показатель является главным индикатором качества выполнения мероприятий национального проекта «Культура». Галерея народного художника России Афанасия Осипова и музей общественных деятелей и литераторов братьев Софрона и Семена Даниловых, которые теперь объединены под одной крышей, всегда были Меккой ценителей изобразительного искусства и литературы и включены в региональные туристические туры», – подытожил Владислав Левочкин.