У сотрудницы детсада в Петербурге нашли открытую форму туберкулеза

У сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга обнаружили открытую форму туберкулеза. Дети, посещавшие учреждение, инфекцией не заразились.

«У сотрудницы детского сада в Центральном районе Санкт-Петербурга зарегистрирована открытая форма туберкулеза. Поэтому все наши сотрудники выехали на место, проведена дезинфекция, осмотр сотрудников и детей. Их будут проверять в течение полугода», – сообщили в пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора ТАСС.

В ведомстве отметили, что у других сотрудников детского сада и детей инфекцию не нашли. Кроме того, там уточнили, что так как случая заражения не было, учреждение на карантин не закрывали.

Ранее Россию и ЕС предупредили об угрозе распространения устойчивого к лекарствам туберкулеза.