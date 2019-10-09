Россию и ЕС предупредили об угрозе распространения устойчивого к лекарствам туберкулеза

Опасный туберкулез, прежде поражавший жителей самых бедных стран, становится проблемой и для Европы, России, Белоруссии и Казахстана, сообщает Euronews.

«Туберкулез передается воздушно-капельным путем, заразиться им вы можете где угодно. Лучший способ предотвратить заражение населения той или иной страны – бороться с туберкулезом там, где он возник. Ведь из-за миграционных процессов заболеть может каждый. Правительствам стран пора просыпаться!», – заявил координатор Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Элиунд Вандвало, передает RT.

Он уточнил, что бактерии и вирусы могут противостоять лечению, предназначенному для их уничтожения. Вандвало отметил необходимость новых, доступных вакцин, методов диагностики и лечения.

«Это очень дорого – так же дорого, как разработать препарат для лечения рака или иммунопрепарат. Это требует тех же временных затрат, тех же усилий. Если в мире не существует реального рынка, то очень трудно добиться миллиардных вложений в программу по борьбе с туберкулезом», – заявил старший научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс.

Однако издание отмечает, что нельзя игнорировать это заболевание, так как ежегодно устойчивый к лекарствам туберкулез убивает почти 250 тыс. человек. А сейчас его угроза появилась в Европе. Кроме того, в Белоруссии, России и Казахстане около четверти больных заражены именно таким видом туберкулеза.

Ране угроза смертельных заболеваний, среди которых есть и туберкулез, была названа одной из наиболее вероятны причин гибели человечества.