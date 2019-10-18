Мэра города под Красноярском лишили прав за нетрезвое вождение

В Красноярском крае суд оштрафовал мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова за пьяную езду и лишил прав управления транспортным средством, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Собеседник «Интерфакса» сообщил, что, согласно постановлению суда, в июне госавтоинспекторы остановили автомобиль Хохрякова на трассе, по их мнению, у мэра Лесосибирска были признаки алкогольного опьянения.

После этого Хохряков не стал проходить медосвидетельствование у правоохранителей, но согласился на эту процедуру в медучреждении. Оно показало, что водитель был нетрезв.

Суд выписал ему штраф в размере 30 тыс. рублей и лишил водительских прав на полтора года.

В октябре сообщалось, что суд в Москве лишил водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тыс. рублей актрису Наталью Бочкареву за отказ проходить медосвидетельствование.