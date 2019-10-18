Жители более 50 городов примут участие во всероссийском музыкальном диктанте

19 октября, в 12.00 по Москве, в России в третий раз пройдет просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант», участники которой прослушают авторские музыкальные композиции и на слух запишут ноты, сообщили организаторы мероприятия.

Главной площадкой проведения акции в Москве станет Российская академия музыки им. Гнесиных, а для жителей отдаленных регионов и для людей с ограниченными возможностями здоровья будет организована онлайн-трансляция, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Данный проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства культуры.

Специально для акции российские композиторы написали 10 авторских музыкальных отрывков. Экспертный совет проекта, в который вошли гнесинские теоретики, помог адаптировать их под заявленные уровни сложности – от 3-го класса до профессора.

Проверить музыкальный слух и уровень своей музыкальной грамотности сможет любой желающий – школьник, студент, профессор или даже простой любитель музыки. Иллюстрировать диктанты на площадках и проверять работы участников будут местные педагоги по сольфеджио и теории музыки. В мероприятиях примут участие известные музыканты – Екатерина Мечетина, Михаил Симонян и многие другие.