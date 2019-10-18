Россиян уличили в чрезмерной любви к яйцам

Россияне ежегодно съедают больше рекомендованной нормы потребления яиц, говорится в отчете «Рынок птичьего яйца: ограниченный потенциал роста», подготовленном аналитиками Sberbank CIB.

По данным аналитиков, россияне съедают на 8% яиц больше, чем предполагает рациональная норма. При этом на протяжении последнего десятилетия потребление яиц в России росло в среднем на 1% в год. В настоящее время на каждого россиянина приходится по 280 потребленных яиц в год при норме в 260 яиц, пишет Forbes.

Россияне едят на 17% больше яиц, чем в США (240 штук), и на 33% выше, чем в Европейском союзе (210 штук). При этом в среднем житель России съедает в год на 7% меньше яиц, чем житель Китая, где среднедушевое потребление яиц составляет 300 штук в год. Китай является крупнейшим мировым рынком яйца.

По расчетам аналитиков, к 2024 году производство вырастет до 47,7 млрд штук, что на 6% превысит показатель 2018 года, а к концу 2024 года Россия станет чистым экспортером яиц.

Цены на яйца, по данным Росстата, с начала года по 14 октября (последние доступные данные) снизились на 14,5%.

Ранее широкий резонанс вызвала новость о том, что яйца в России начали продавать в новых упаковках – девятками, а не десятками, как обычно.

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