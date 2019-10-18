Ребенок пропал под Екатеринбургом

В поселке Бобровский Свердловской области пропал 10-летний мальчик, сообщается на сайтах поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв».

В сообщении отряда «Лиза Алерт» говорится, что ребенок «около 17.30 (15.30 мск) ушел в неизвестном направлении».

Школьник был одет в черную болоньевую куртку с лимонным изнутри капюшоном и спортивную вязанную шапку. Кроме того, на нем были черные классические брюки и серые кроссовки. У мальчика был темно-синий портфель, передает РИА «Новости».

«Рост: 134 см. Телосложение: худощавое. Цвет глаз: серые. Волосы: русые, короткая стрижка», – приводит ТАСС текст сообщения.

На голове у мальчика есть шрам.

Напомним, сильный общественный резонанс вызвало убийство девятилетней девочки в Саратове. Развернулась дискуссия о возвращении смертной казни, а также о том, как обезопасить детей.