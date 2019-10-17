Для девушек провели открытую встречу в рамках конкурса «Лидеры России»

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 Светлана Костикова и финалист конкурса «Лидеры России» 2017-2018 Марина Шевченко при поддержке Клуба Лидеров России «Эльбрус» и президентской платформы «Россия – страна возможностей» провели открытую встречу в рамках проекта «Женское Лидерство».

Встреча проходила для всех желающих, тема – «Как изменилась моя жизнь после конкурса». На встрече участницы проекта «Женское Лидерство» рассказали о предстоящем сезоне конкурса «Лидеры России» 2019-2020, поделились своими историями успеха, ответили на вопросы слушателей и призвали женщин активнее участвовать в конкурсе, следует из поступившего в газету ВЗГЛЯД пресс-релиза.

Светлана Котикова привела статистику одной из крупных государственных финансовых корпораций России, которая показывает, что среди персонала 75% женщин, а среди высшего руководства – их только 20%. Светлана Костикова считает, что руководитель определяется, в первую очередь, необходимым набором компетенций, и через проект «Женское Лидерство» важно наглядно показывать настоящие истории женского успеха, чтобы ломать шаблоны и гендерные стереотипы в головах у многих людей. В сентябре Светлана презентовала проект «Женское Лидерство» в Совете Федерации и получила поддержку от Совета Евразийского женского форума.

«Конкурс «Лидеры России» будет идти уже третий год. По итогам первых двух лет мы наблюдаем картину в финале, что девушек только 13%. Мне кажется, что это достаточно низкий процент и нужно стремиться к лучшим мировым практикам включения женщин в советы директоров, в топы управленческих команд, где этот процент держится порядка 30-35%. Конечно, мне хотелось бы, чтобы девушек на конкурсе стало больше. Почему это важно не только для меня, но и для страны, ее экономики? Было несколько исследований, в рамках которых было показано, что немоногендергые команды, которые включают мужчин и женщин, управляют эффективнее, чем сугубо мужские коллективы. Также была собрана статистика по 2000 организациям, где прибыльность компании с разноплановым составом директоров выше на 10-15%. Поэтому в потенциале, если женщин в наших управленческих командах будет больше, это может привести положительный «профит» для экономики страны. Но для того, чтобы они туда пробивались, нужно давать возможность социального лифта, и конкурс – это тот инструмент, с помощью которого можно реализовать все свои амбиции», – рассказала Светлана Костикова.

По мнению одного из участников встречи, победителя первого сезона конкурса «Лидеры России», Директора программы Master in Public Strategy (MPS) Московской школы управления СКОЛКОВО Екатерины Вебер, «Женское лидерство» – это про принятие решений, про «предпринимательство», важно «предпринимать» новые шаги в своей жизни, не стесняться, не переживать, идти и подавать заявку на участие в конкурсе «Лидеры России».

«Так случилось, что я попала сразу в два меньшинства: победила в конкурсе «Лидеры России» в 25 лет, а также попала в меньшинство девушек. Нас было всего 13 из 100. В проекте «Женское Лидерство» мы стараемся фокусироваться на историях успеха, чтобы женщины, которые победители в конкурсе или дошли до финала рассказали, как им удается совмещать в своей жизни карьерную траекторию, семью, детей, проекты, хобби, заботу о родителях. Такие встречи с преуспевающими девушками очень вдохновляют», – отметила Екатерина Вебер.

После запуска третьего сезона конкурса «Лидеры России» Светлана Костикова со своей командой планирует проводить лекции с победительницами первого и второго сезонов на постоянной основе. До конца марта планируется масштабирование проекта при поддержке клуба «Эльбрус» и проведение ежемесячных встреч с успешными женщинами. Участницы клуба отмечают важность появления в регионах амбассадоров, которые поддержат идею проекта и в рамках региональных сообществ будут организовывать свои встречи.

«Проект «Женское лидерство» реализуется в рамках клуба Лидеров России «Эльбрус» - это неформальное сообщество победителей первого и второго сезонов конкурса «Лидеры России». Миссия «Женского Лидерства» в том, чтобы увеличить количество женщин, которые принимают участие в конкурсе. Мы свято верим в то, что женщины должны быть на лидирующих позициях в компаниях, потому что это другой взгляд, забота, более гибкие подходы. Женщина в бизнесе, государственной политике - это очень важное явление», – отметила победитель конкурса «Лидеры России» 2017-2018, директор департамента кадровой политики и развития персонала Министерства экономического развития Татьяна Дьяконова.

АНО «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года и развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов.