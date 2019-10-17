Кормухина назвала причину иска к Гагариной из-за песни Цоя

Певица Ольга Кормухина, которая подала иск против Полины Гагариной из-за кавера песни «Кукушка», заявила, что борется за права Виктора Цоя, а не за свои.

«Я иду в суд не ради своих прав, иду ради прав Цоя. Где бы и когда бы я не исполняла это произведение, я говорю: Цой с нами, Цой жив. Пока мы поем его песни, которые являются молитвами нашего и следующего поколения, он жив в своих песнях. Всегда первым номером у меня идет Цой. Та сторона никогда не упоминает Цоя. Это недопустимо», – сказала исполнительница «НСН».

Напомним, Кормухина подала в суд на Гагарину, заявив, что кавер-версию «Кукушки» Цоя она написала в 2011 году с Алексеем Беловым.