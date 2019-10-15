Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину за песню «Кукушка»

Певица Ольга Кормухина подала в суд на свою коллегу Полину Гагарину. По словам Кормухиной, поводом для подачи иска стала кража аранжировки песни «Кукушка» Виктора Цоя. Кормухина записала кавер-версию этой композиции в 2011 году для проекта канала «Россия», посвященного 50-летию Цоя

Певица заявила, что версию этой песни она написала с Алексеем Беловым. «Мы с Алексеем Беловым долго искали варианты того, как можно записать эту песню. Понимали, что ее уже перепевали до нас и поэтому нужно все сделать совершенно по-другому», – сказала Кормухина телеканалу НСН.

В 2015 году вышел фильм «Битва за Севастополь», саундтреком к которому стала песня Полины Гагариной «Кукушка». Автором значился Константин Меладзе.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп, и даже придуманный Алексеем Беловым инструментальный фрагмент, которого нет в оригинале у «Кино». Я долго находилась в каком-то ступоре, потому что для меня все это было просто дико. Какой-то страшный сон», - заявила Кормухина.

«В моем мире быть такого просто не может. Я, как уважающая себя вокалистка, не могу себе позволить перепеть чужое произведение копейка в копейку. Обязательно найду другой подход, другие интонации, это просто дело чести», - сказала исполнительница.

Кормухина рассказала, что в мае была проведена экспертиза двух кавер-версий песни. Эксперты признали вариант Кормухиной самостоятельным произведением и заявили, что песня в исполнении Гагариной не является переработкой композиции Кормухиной, а также не является самостоятельным музыкальным произведением.

«Иск — не финансовый, это вопрос принципа. В суд я иду безо всякого зла, просто хочу дать этим людям шанс хотя бы частично восстановить свою совесть, дать шанс поступить правильно. А в этой ситуации правильнее всего будет сказать: «Простите, мы, в самом деле, украли», - подчеркнула Кормухина.

Ранее отцу Виктора Цоя удалось отсудить права на песни сына.