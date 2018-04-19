Отец Цоя отсудил права на песни сына

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роберта Цоя, отца музыканта Виктора Цоя, о разрыве соглашения на передачу компании «Музыкальное право» исключительных прав на песни лидера группы «Кино».

«Признать договор недействительным», – цитирует РИА «Новости» судью Наталью Калинину.

Сторона истца заявила, что Роберта Цоя ввели в заблуждение при заключении договора от 16 января 2017 года о передаче прав на песни его сына. Кроме того, заключенный в 2011 году договор отца лидера группы «Кино» с «Музыкальным правом» о передаче прав на песни противоречит положениям действующего законодательства России по интеллектуальной собственности.

Представитель ответчика в свою очередь попросил допросить сотрудника музыкальной компании, участвовавшего в подписании договора. «Свидетель предварительно договаривался о встрече, участвовал в подписании договора, согласование по которому на месте проходило около двух часов, то есть это был не безапелляционный договор и в него вносились дополнения», – заявил адвокат.

Ранее стало известно, что Роберт Цой, отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, в судебном порядке добивается расторжения договора о передаче компании «Музыкальное право» исключительных прав на его песни.

Отметим, в январе Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала 300 тыс. рублей компенсации за использование песни Виктора Цоя в заставке игр «Что? Где? Когда?».