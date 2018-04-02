Отец Цоя решил решил судиться за авторские права

Роберт Цой, отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя в судебном порядке добивается расторжения договора о передаче компании «Музыкальное право» исключительных прав на его песни.

Как следует из материалов на портале «Электронное правосудие, арбитраж Москвы в настоящее время приостановил рассмотрение иска компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала 500 тыс. рублей компенсации за использование произведений Виктора Цоя до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и этой компанией.

«В производстве Басманного районного суда... Москвы находится дело по заявлению Цоя Роберта Максимовича к ООО «Музыкальное право» о признании сделки от 12 января 2011года... о передаче исключительных имущественных прав на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительных смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя недействительными вследствие составления договора... с нарушением требований законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности; о признании сделки по договору... от 16 января 2017 года... о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана», – передает РИА «Новости» определение арбитража о приостановке спора.



По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, слушания по иску Роберта Цоя к компании «Музыкальное право» о защите авторских прав назначены на 5 апреля.

Напомним, в январе Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала 300 тыс. рублей компенсации за использование песни Виктора Цоя в заставке игр «Что? Где? Когда?».