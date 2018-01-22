Первый канал оштрафовали за песню Цоя

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Музыкальное право» о взыскании с Первого канала 300 тыс. рублей компенсации за использование песни Виктора Цоя в заставке игр «Что? Где? Когда?».

Заявление удовлетворено частично, поскольку ООО «Музыкальное право» просило взыскать с ответчика 3 млн рублей, сообщает РАПСИ.

В марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик с анонсом весенних игр «Что? Где? Когда?». В клипе играла песня Цоя «Весна», обладателем исключительных авторских прав на это произведение является «Музыкальное право».

Столичный арбитраж в ноябре 2016 года при первом рассмотрении отклонил требование истца. Причиной такого решения стало наличие у Первого канала действующего договора с Российским авторским обществом с правом на использование произведений российских и иностранных авторов.

Суд по интеллектуальным правам в июле 2017 года удовлетворил кассационную жалобу компании об отмене всех судебных актов по этому делу, его направили на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Компания «Музыкальное право» уже не в первый раз подает иск к каналу из-за песен лидера группы «Кино». В октябре 2017 года Первый канал оспорил взыскание 300 тыс. рублей за использование песни Цоя в программе «Голос».