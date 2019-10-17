Парламент Латвии решил выдавать паспорта детям неграждан

Сейм Латвии в окончательном чтении принял законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года гражданства страны детям неграждан. Этот закон предлагал принять экс-президент страны Раймонд Вейонис.

Законопроект приняли большинством голосов, против высказались только представители национального объединения «Все – Латвии!», передает РИА «Новости».

Документ предлагает не присваивать статус неграждан детям, которые родились в Латвии после 1 января 2020 года – но только в случае, если родители ребенка сами не захотят для него гражданства другой страны.

В 2016 году как неграждане в стране было зарегистрировано 47 детей, в 2017 году – 51 ребенок, а в 2018 году – 33 ребенка. Всего из 2 млн жителей Латвии более 220 тыс. являются негражданами, которые не могут занимать ряд должностей, участвовать в выборах и референдумах.

В июне мэр Риги Дайнис Турлайс заявил, что существование неграждан в Латвии является самой большой политической ошибкой в истории республики с момента ее независимости.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что такая категория придумана для того, чтобы ограничить законные права людей, которые проживают на этих территориях.