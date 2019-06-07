Мэр Риги назвал наличие неграждан в Латвии самой большой ошибкой

Мэр Риги Дайнис Турлайс заявил, что существование неграждан в Латвии является самой большой политической ошибкой в истории республики с момента ее независимости.

«Наше будущее – только в цельном гражданском обществе. И это касается не только Риги, но и всей республики. То, что у нас в Латвии до сих пор процветает институт неграждан – самая большая политическая ошибка со дня провозглашения независимости. Гордиться здесь абсолютно нечем», – приводит РИА «Новости» заявление Турлайса.

Турлайс возглавил Рижскую Думу после того, как «русского мэра» Нила Ушакова избрали в Европарламент.

В настоящие время население Латвии составляет около 2 млн человек, из которых более 220 тыс. являются негражданами. Это те, кто проживает в республике и чьи предки приехали в страну после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР. У таких жителей существует существенное ограничение прав: они не могут занимать некоторые должности, а также участвовать в выборах и референдумах. Для получения гражданства Латвии им необходимо пройти процедуру натурализации: сдать экзамен по латышскому языку и истории.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему изгнание Ушакова из Риги не должно огорчать Россию.