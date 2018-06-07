Путин прокомментировал положение русскоязычного населения Латвии

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту поступил вопрос о том, будут ли Россия приниматься какие-то меры по защите русскоязычного населения в Латвии.

Президент отметил, что введение каких-либо санкций в одностороннем порядке не помогает решать проблемы, а лишь усугубляет их.

«Что касается положения наших соотечественников в странах Балтии, то мы постоянно об этом говорим, обращаем на это внимание властей прибалтийских государств, в том числе и Латвии», – заявил Путин.

По словам президента России, трудно себе представить, чтобы в современном обществе сотни тысяч людей были объявлены негражданами.

«Такой категории-то нет. В международном праве она не предусмотрена», – сказал Путин.

По словам российского лидера, такая категория придумана для того, чтобы ограничить законные права людей, которые проживают на этих территориях.

«Средства, которыми мы должны защищать интересы наших соотечественников, должны быть такими, чтобы не усугублять их положение. Поэтому мы ведем диалог с нашими партнерами в Евросоюзе, и, надеюсь, что им в конце-концов будет стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за периметром ЕС, позволяют так грубо нарушать права людей, там живущих», – сказал президент России.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».