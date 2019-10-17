Сирийские курды попросили Россию обезопасить выход жителей из Рас-эль-Айна

Сирийские курды обратились к России и мировому сообществу с просьбой обеспечить безопасный выход мирных жителей из города Рас-эль-Айн, который находится в зоне военной операции турецкой армии.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, курды обратились к Москве и мировому сообществу за помощью в организации гуманитарного коридора, передает ТАСС.

Ранее в четверг стало известно о возобновлении атак турецкой армии и выступающих на ее стороне отрядов вооруженной сирийской оппозиции на Рас-эль-Айн и прилегающие к нему пограничные районы. Коалиция «Силы демократической Сирии», основу которой составляют курдские военизированные формирования, оказывает упорное сопротивление противнику.

9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции и пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Американский лидер также заявлял, что США введут «опустошительные санкции» в отношении Турции, если вице-президент США Майк Пенс не договорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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