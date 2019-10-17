Стал известен победитель выборов президента Туниса

Независимый кандидат Каис Саид, который по итогам второго тура голосования набрал свыше 72% голосов избирателей, избран президентом Туниса, сообщила Высшая независимая комиссия по выборам (ВНКВ) страны.

«Победу на президентских выборах одержал Каис Саид, набравший 72,71% голосов избирателей», – передает ТАСС заявление представителя ВНКВ.

25 июля на 93-м году жизни скончался президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси, занимавший пост главы государства с 2014 года.

Добавим, что в середине сентября в возрасте 83 лет ушел из жизни бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али. Он умер в больнице в Саудовской Аравии после продолжительной болезни.