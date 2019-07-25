Умер президент Туниса

Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в четверг, 25 июля, в военном госпитале города Тунис, столицы государства. Об этом сообщили в президентской администрации страны.

Политик скончался на 93-м году жизни, передает РИА «Новости».

В последние месяцы президент Туниса неоднократно госпитализировался в связи с проблемами со здоровьем.

Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.

Аль-Баджи Гаид Ас-Себси родился 26 ноября 1926 года в городе Сиди-Бу-Саид на территории Бейлыка Тунис, находившегося тогда под французским протекторатом. Получил высшее юридическое образование в Париже в 1950 году. Вернувшись в Тунис в 1952 году, был включен в тунисскую коллегию адвокатов.

На следующий день после обретения Тунисом независимости в 1956 году Ас-Себси стал советником премьер-министра Королевства Тунис Хабиба Бургибы. Сразу после провозглашения Туниса республикой 25 июля 1957 года, занял должность директора региональной администрации, а вскоре – генерального директора Сыскной полиции, на посту которого 31 декабря 1962 года он передал военной прокуратуре 26 обвиняемых в заговоре с целью подрыва государственной безопасности.

После первой Жасминовой революции в Тунисе Ас-Себси в 1987-1990 годах занимал пост посла республики в Германии. В 1990 году назначен спикером однопалатного парламента Туниса. С 1994 года – депутат парламента, позднее работал адвокатом.

Ас-Себси стал премьер-министром Туниса в результате второй Жасминовой революции в феврале 2011 года. Занимал этот пост до конца года.