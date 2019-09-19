Умер бывший президент Туниса

В возрасте 83 лет ушел из жизни бывший президент Туниса Зин аль-Абидин бен Али. Он умер в больнице в Саудовской Аравии после продолжительной болезни, сообщило Национальное тунисское телевидение.

Смерть экс-главы государства подтвердил адвокат Бен Али, он добавил, что, вероятнее всего, бывший президент будет захоронен на территории Саудовской Аравии, где он проживал последние несколько лет, сообщает ТАСС.

Как передает тунисская радиостанция «Мозаик ФМ», последние три месяца Бен Али находился в реанимации.

Экс-президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года и был свергнут в результате «жасминовой революции» в январе 2011 года. Бен Али выехал из страны и жил с того времени в Саудовской Аравии.

25 июля на 93-м году жизни скончался президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси, занимавший пост главы государства с 2014 года.