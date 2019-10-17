Пилотажная группа «Первый полет» впервые покажет салют с борта самолета

Пилотажная группа «Первый полет», которая отмечает десятилетний юбилей, представит новую пилотажную программу с салютом, который будет запускаться в ночное небо с двухмоторного самолета Piper, рассказал сооснователь группы Дмитрий Самохвалов.

«Это развитие выступления нашего Piper – работа с пиротехникоой. Это будут вечерние и ночные показы», – передает ТАСС слова Самохвалова.

Он добавил, что сооснователь группы Александра Михайлов прошел курсы по работе с пиротехникой, поэтому было решено совместить полеты с фейерверками.

Летчик группы Роман Овчинников рассказал, что «Первый полет», планирует набрать второй состав из молодых летчиков.

«Второй состав нужен, просто для нас нужен, для нашей Федерации [самолетного спорта], в конце концов для страны. Мы хотим привлечь молодых пилотов к таким показательным выступлениям, которые мы выполняем, к авиашоу, которые будут проходить в разных городах», – сказал Овчинников.

Напомним, в августе российские летчики из группы «Первый полет» на пяти самолетах Як-52 и Як-54 впервые с помощью новой технологии «написали» на небе текст во время полетов на авиасалоне МАКС-2019.