Российские летчики освоили новую технологию «письма» на небе

Российские летчики из группы «Первый полет» на пяти самолетах Як-52 и Як-54 впервые с помощью новой технологии «написали» на небе текст во время полетов на авиасалоне МАКС-2019, рассказали в Федерации самолетного спорта Москвы.

«Пять спортивных самолетов прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в название выставки «MAKS 2019», – передает ТАСС сообщение Федерации.

Как рассказал руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов, на борту самолетов установлена специальная автоматизированная система, контролирующая время и длительность выпуска масла каждым самолетом, что позволяет «писать» в небе любой текст. При этом слова, которые будут воспроизводиться в воздухе, вводятся в систему на земле.