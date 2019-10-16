Путин поручил рассмотреть вопрос о создании киностудии детских и юношеских фильмов

Президент России Владимир Путин поручил правительству «рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов».

Глава государства ожидает доклад по этому вопросу до 20 декабря от премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Ранее Путин поручил Фонду кино поддерживать производство отечественных детских и анимационных фильмов, а также увеличить ежегодные субсидии на эти цели на 1 млрд рублей.