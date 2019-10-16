Небензя сообщил об обещаниях Турции по ситуации в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Турция заверила об уважении территориальной целостности Сирии. Кроме того, он сообщил об обсуждении президентами России и Турции ситуации в Сирии.

«Президент Путин находится в постоянном диалоге с президентом Эрдоганом. Они общались сегодня, президент Эрдоган скоро посетит Москву, конечно, этот вопрос (операция Турции в Сирии) будет обсуждаться. Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать территориальную целостность Сирии и что конечной целью является обеспечение суверенности и целостности Сирии», – сообщил Небензя после заседания Совета Безопасности ООН по военной операции Турции в Сирии, передает ТАСС.

Кроме того, дипломат отметил, что Россия понимает обеспокоенность Турции, однако призывает к пропорциональности ее действий в Сирии заявленным целям. «Мы понимаем обеспокоенность Турции своей национальной безопасностью, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна их заявленным целям», – пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва будет поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами.

Напомним, с прошлой недели турецкие войска проводят операцию на северо-востоке Сирии против курдов. Анкара подчеркивает, что целью операции является уход из приграничной зоны курдских формирований.

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