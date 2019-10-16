Россия пообещала поощрять достижения договоренностей между Дамаском и курдами

Москва будет поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Россия будет и далее действовать в русле международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, поощрять достижения и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами, а также способствовать налаживанию взаимодействия между властями Сирии и Турции по обеспечению безопасности на их совместной границе», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что в ходе визита турецкого президента Тайипа Эрдогана в Россию будет обсуждаться ситуация в Сирии.

«Темы вчера в сообщении по итогам телефонного разговора Путина с президентом Эрдоганом были обозначены. Конечно, прежде всего, ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирований и, конечно же, параллельно продвижение политического процесса в виде организации первого инаугурационного заседания конституционного комитета», – сказал Лавров.

Министр также отметил, что европейские страны в последнее время всеми правдами и неправдами отказывались забирать себе своих граждан, воевавших в рядах международных террористов в Сирии. «Считаем, что страны, которые предоставляют гражданство будущим террористам, должны нести за них ответственность», – сказал Лавров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.

Тем временем силы ВВС США в целях «демонстрации силы» совершили пролет над позициями турецкой армии на северо-востоке Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что ссора Турции с НАТО служит интересам России.

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