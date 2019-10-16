Путин потребовал объяснить проблемы со свидетельствами на капремонт в Иркутской области

Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему людям выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.

Путин заявил на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке, что «82% от общего количества (пострадавших) все-таки подали эти заявления (на капремонт), но выдано всего 1 тыс. 362 свидетельства на проведение капремонта», передает РИА «Новости».

«Сергей Георгиевич (Левченко – губернатор Иркутской области), почему так мало?», – поинтересовался российский лидер.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года и пошло на убыль в середине июля. Сообщалось о гибели 22 человек. Материальный ущерб от затопления, по подсчетам на июль, составлял 29 млрд рублей.