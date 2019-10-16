Рогозин: У нас давно уже стоит и не падает

Высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России – стереотип, у Роскосмоса давно нет аварий, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», – передает РИА «Новости» ответ Рогозина на вопрос, что можно сказать ветеранам космической отрасли, которые переживают за ее нынешнее состояние.

Он добавил, что аварии при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска и лишь 17 из них закончились успехом.

Напомним, 11 октября 2018 года произошла авария ракеты «Союз-ФГ» из-за погнутого при сборке ракеты датчика одного из боковых блоков носителя. Экипаж, который должен был быть доставлен на МКС, удалось спасти благодаря системам корабля «Союз-МС».

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