Мать приговоренной в России израильтянки назвала суд «показухой»

Мать гражданки Израиля и США Наамы Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша, назвала суд над своей дочерью «показухой».

Вспоминая свою первую реакцию на задержание дочери, женщина рассказала, что сочла произошедшее ошибкой.

«Я думала, что это ошибка – она сделала ошибку, и ее отпустят домой. Она не намеревалась привозить это сюда, она не намеревалась везти это в своем рюкзаке. Это было в багажном отсеке, собака унюхала это во время перегрузки багажа между самолетами. … Мы думали, что это будет квалифицировано как хранение. Она не собиралась провозить это, она могла бы приехать в Израиль и купить без нарушения закона», – рассказала Яффа Иссахар порталу «Настоящее время».

По ее словам, судебное заседание по делу ее дочери было «показухой».

«Наама поняла, что сказал судья – то, что я не поняла. Она посмотрела на меня в шоке и сказала: «Мама, семь с половиной лет». Как будто говоря «что ты такое вообще говоришь». Между прутьями решетки (попыталась) обнять ее за плечи и сказать ей: «Это неважно, год это или десять, этот суд – показуха», – вспоминает женщина.

Комментируя сообщения о возможном обмене Наамы Иссахар на россиянина Алексея Буркова, подозреваемого Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов, женщина, заявила, что это, по ее мнению, «политический вопрос».

«Я не знаю, как хакер, который должен быть выдан в США, который находится в заключении уже несколько лет, который совершал преступления, связан с моей дочерью. Но я понимаю, что это политический вопрос. Поэтому мы не смогли эти полгода перевести ее под домашний арест, поэтому ей не разрешали пользоваться телефоном, мне не разрешали посещения», – добавила она.

Мать Наамы Иссахар сообщила, что отношение в СИЗО к ее дочери «нормальное». «В этом учреждении они доброжелательные. В предыдущей тюрьме номер 6 (СИЗО 6 Печатники) было намного хуже с точки зрения персонала и отношения. Тут она хоть и отделена от общины, раввина не пускают, но персонал приятнее», – отметила она.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента России Владимира Путина помиловать израильтянку и гражданку США Нааму Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. Также к Путину с аналогичной просьбой обратился президент Израиля Реувен Ривлин.

В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение о помиловании Наамы Иссахар.