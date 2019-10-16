Британские военные пожаловались на угрожающие СМС от России

Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на поступающие к ним через аккаунты в социальных сетях и на мобильные телефоны загадочные сообщения, которые, по данным западных СМИ, могли быть отправлены российской стороной.

По словам источников The Telegraph, «ряд военнослужащих получил подозрительные сообщения в своих аккаунтах в Facebook и Twitter вместе с СМС, отправленными на их личные смартфоны».

Так, один военнослужащий, который не захотел назвать своего имени, сообщил: «Некоторые из нас получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, и иногда в них говорится такое: «Мы следим за вами». «Это немного беспокоит, потому что они четко знают, кто мы все. Но мы все были обучены быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Я бы не сказал, что российский генеральный план срабатывает», – добавил он.

Британские чиновники уверены, что эти сообщения «являются частью кибервойны, которая ведется Москвой с целью вызвать тревогу и запугать британских военнослужащих и их союзников».

По данным издания, «чиновники НАТО также озвучивали опасения, что Москва использует портативную антенну для взлома смартфонов военнослужащих, чтобы «захватывать» полезные данные и контакты». Кроме того, «командование сил США ранее жаловалось на то, что во время их пребывания в Эстонии производилось их «гео-отслеживание» через их смартфоны, а в то время как голландские летчики-истребители рассказывали, что их жены и подруги получали неприятные звонки от российских троллей. По сообщениям, когда женщины снимали трубку, то слышали мужской голос, который с русским акцентом задавал вопросы типа: «Знаете ли вы, что делает тут ваш партнер?» и «Не будет ли лучше, если он уедет?», сообщает InoPressa.

«Британским военным, дислоцированным в Эстонии, в настоящее время разрешено пользоваться личными смартфонами, но, по словам источника в министерстве обороны, предпринимаются «надлежащие меры предосторожности», чтобы защитить их от российского вмешательства», – добавляет издание.

В настоящее время в Эстонии размещены около 1 тыс. британских военных, принимающих участие в крупной операции НАТО по сдерживанию «российской агрессии» в Восточной Европе.

Ранее в правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах-членах ЕС национальные подразделения оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией», так как Москва якобы пытается влиять на внутренние процессы в Европе.