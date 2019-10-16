Центр бесплатного обслуживания предпринимателей заработал в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске начал работу центр бесплатного обслуживания предпринимателей «Мой бизнес», через который предприниматели смогут получить широкий спектр услуг в одном месте – от обращения в МФЦ до консультаций со специалистами.

В торжественном открытии центра принял участие губернатор Валерий Лимаренко, говорится на сайте правительства Сахалинской области.

«Повышение инвестиционной привлекательности Сахалина и Курил для нас принципиально важно. Для этого открылся центр, где бизнес чувствует себя, как дома. Власть хочет слышать предпринимателей, чтобы бизнес рос и развивался, создавались новые рабочие места, формировалась налоговая база для реализации социальных программ на островах», – отметил глава региона.

Также Лимаренко ознакомился с работой центра «Мой бизнес».

На входе расположились инфоматы – с их помощью можно самостоятельно получить талон к профильному специалисту. Посетителей также встречают и консультируют администраторы.

К услугам островных предпринимателей – три окна МФЦ для юридических лиц. Здесь можно получить справки, выписки, сдать отчетность. Кроме того, для бизнесменов предусмотрели два рабочих с компьютерами, печатной техникой, быстрым доступом в Интернет.

Предпринимательца Полина Москалева, владеющая рекламным агентством, специализирующимся на продвижении в соцсетях, отметила, что услуги центра – это «очень быстро и удобно».

«Взяла талон – буквально через одного человека наступила моя очередь. Приветливые сотрудники, красивое помещение. Рада, что открылся такой центр. Тем более что находится он рядом с моим домом. Теперь не придется стоять в очередях в налоговой, МФЦ и других инстанциях», – поделилась она.

В «Моем бизнесе» предпринимателей и тех, кто только задумал открыть собственное дело, принимают специалисты сахалинских институтов развития бизнеса.

Среди них – агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития Сахалинской области, центры поддержки предпринимательской и экспортной деятельности, фонд развития предпринимательства, бизнес-инкубатор.

Представители Сбербанка оказывают помощь с открытием счетов, выпуском электронно-цифровых подписей. Специалисты центра поддержки экспортной деятельности помогают с продвижением местной продукции на внешний рынок – от маркетинговых исследований до подготовки экспортных контрактов.

Сотрудники центра поддержки предпринимательства оказывают юридические и бухгалтерские услуги, услуги по налогообложению, организуют семинары, тренинги.

В отделе финансовой поддержки владельцы собственного дела могут получить микрозаймы (до 3 млн рублей) и поручительства (до 10 млн).

Кроме того, в «Моем бизнесе» ведут прием специалисты федеральных и региональных служб, которые наиболее тесно взаимодействуют с предпринимателями. Например, Федеральная налоговая служба, Росреестр, кадастровая палата, областное министерство имущественных и земельных отношений.

На втором этаже предусмотрен зал для брифингов, где будут проходить встречи предпринимательского сообщества с деловыми партнерами и представителями власти.

«Подобные площадки сейчас открываются по всей стране. Они отвечают основному запросу предпринимателей: куда обратиться, чтобы быстро и удобно получить услугу? С появлением центра «Мой бизнес» на Сахалине вырастет число предпринимателей, расширится экспорт местных товаров и услуг. Это позволит островному региону подняться в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности», – считает руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова.

Центры «Мой бизнес» открываются в России в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Он нацелен на улучшение условий для предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, а также на популяризацию предпринимательства.