Один из подозреваемых в избиении до смерти мужчины в Красноярске раскаялся

Подозреваемый по делу об избиении до смерти Дмитрия Сисигина в Красноярске Сергей Шмелев заявил, что был пьян и раскаивается в содеянном.

Заседание по мере пресечения подозреваемым по делу состоялось в среду в Центральном районном суде Красноярска.

«Я вспыльчивый человек, он (Сисигин) тоже. У нас произошел конфликт. Я раскаиваюсь», – передает РИА «Новости» слова Шмелева. На вопрос, был ли он пьян, он ответил утвердительно.

Как рассказала официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская, Шмелев частично признал вину.

Накануне жители Красноярска собрались у здания прокуратуры в связи с расследованием дела об убийстве местного жителя, которого избили до смерти, снимая это на видео.

Напомним, Шилов и Шмелев, как полагает следствие, избили до смерти местного жителя, который умер в больнице спустя три недели от полученных травм. Позже было опубликовало видео задержания подозреваемых. Ранее в среду оба фигуранта дела были арестованы судом на два месяца.