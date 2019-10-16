ВВС США заметили сход с орбиты российского наноспутника

Выведенный на орбиту с борта МКС российский технологический наноспутник ТНС-0 № 2 прекратил существование, сообщили в ВВС США.

Как следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org, наноспутник вошел в атмосферу и прекратил существование 15 октября.

На ТНС-0 № 2 впервые в космосе были испытаны экспериментальная аппаратура спутниковой навигации по сигналам ГЛОНАСС, солнечные датчики, бортовой вычислитель и система электропитания, передает РИА «Новости».

При этом расчетный срок службы пятикилограммового спутника составлял три месяца.

Напомним, 18 августа 2017 года российские космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский более 7,5 часов работали в открытом космосе, они успешно выполнили задачи, в частности, испытали скафандр нового поколения «Орлан-МКС» и вручную запустили несколько наноспутников.

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