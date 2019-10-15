Женщина исцарапала фотографии ветеранов на аллее Славы на Ставрополье

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15 октября, вторник | Последнее обновление — 21:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
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Российские вертолеты лишают советской идеи
Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке
Регионы распробовали президентские гранты
Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России
Способна ли смертная казнь остановить педофилов
В Персидском заливе задул ветер из России
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...
Россия своих в обиду не дает
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина
Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...
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Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов
В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизниПодробности...
Турция начала наземное вторжение в Сирию
Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического концаПодробности...
Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге
Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родныхПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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