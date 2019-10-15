Женщина исцарапала фотографии ветеранов на аллее Славы на Ставрополье

Неизвестная женщина повредила десять фотографий ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза на аллее Славы в селе на Ставрополье.

Администрация Красногвардейского района края сообщила, что женщина расцарапала глаза на фотографиях ветеранов. Ее действия попали на запись камеры уличного видеонаблюдения, передает «Интерфакс».

В МВД региона отметили, что женщину уже разыскивают.

Ранее женщина в Перми разрисовала портрет ветерана буквами «ё».