ФСБ предотвратила покушение на главу МВД ЛНР

ФСБ задержала двух пособников СБУ за подготовку убийства главы МВД ЛНР

Tекст: Мария Иванова

Контрразведчики выявили пособников украинских спецслужб, передает РИА «Новости».

«УФСБ по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, причастных к совершению государственной измены», – заявили в ведомстве.

Выяснилось, что уроженец Беловодского района был завербован во время поездки в Харьков. Вернувшись домой, мужчина начал собирать информацию о социально-экономической ситуации и маршрутах передвижения министра внутренних дел для организации покушения.

Позже злоумышленник привлек к работе своего знакомого из Марковского района, поручив ему фиксировать места дислокации российских военнослужащих и техники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, сейчас ведется следствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Луганской народной республики сознался в передаче украинской разведке секретных сведений о местном МВД.

Незадолго до этого ФСБ предотвратила масштабную серию терактов спецслужб Украины против высокопоставленных российских военнослужащих.