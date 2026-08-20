Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
ФСБ предотвратила покушение на главу МВД ЛНР
ФСБ задержала двух пособников СБУ за подготовку убийства главы МВД ЛНР
Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность агентов украинской разведки, собиравших данные для организации взрыва и следивших за перемещениями министра внутренних дел республики.
Контрразведчики выявили пособников украинских спецслужб, передает РИА «Новости».
«УФСБ по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, причастных к совершению государственной измены», – заявили в ведомстве.
Выяснилось, что уроженец Беловодского района был завербован во время поездки в Харьков. Вернувшись домой, мужчина начал собирать информацию о социально-экономической ситуации и маршрутах передвижения министра внутренних дел для организации покушения.
Позже злоумышленник привлек к работе своего знакомого из Марковского района, поручив ему фиксировать места дислокации российских военнослужащих и техники. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, сейчас ведется следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле житель Луганской народной республики сознался в передаче украинской разведке секретных сведений о местном МВД.
Незадолго до этого ФСБ предотвратила масштабную серию терактов спецслужб Украины против высокопоставленных российских военнослужащих.