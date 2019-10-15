Американский телеканал высмеял исполнение гимна России оркестром Саудовской Аравии

Американский телеканал MSNBC высмеял исполнение российского гимна саудовским военным оркестром во время визита президента России Владимира Путина в Эр-Рияд.

Телеканал отмечает, что оркестр ближневосточного королевства зарекомендовал себя не с лучшей стороны, передает RT.

MSNBC напомнил, что подобный инцидент произошел и во время визита в Саудовскую Аравию президента США Дональда Трампа. По мнению телеканала, саудовские музыканты совсем не исправились и продолжают пренебрегать репетициями.

Напомним, 14 октября Владимир Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королем и наследным принцем.

Однако на приеме в Эр-Рияде исполнение гимна России саудовским оркестром оказалось провальным.

Ситуация повторилась и в ОАЭ. Там президент России второй раз за сутки послушал «новую версию» гимна.