Оркестр ОАЭ не попал в ноты при исполнении российского гимна перед Путиным

Президент России Владимир Путин второй раз за сутки послушал «новую версию» российского гимна, на этот раз в исполнении оркестра ОАЭ, сообщают СМИ.

На видео, опубликованное в телеграм-канале RT, запечатлено, как Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян слушают российский гимн, исполнители которого не попадают в некоторые ноты.

Напомним, президента России в ОАЭ встретили российским флагом в небе, его автомобиль сопроводили конным эскортом.

Ранее оркестр Эр-Рияда также не смог попасть в ноты при исполнении российского гимна перед Путиным, видеозапись с этим исполнением развеселила композитора Виктора Дробыша.