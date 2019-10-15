Кортеж Путина в ОАЭ встретили триколором в небе

Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в воздухе над кортежем президента Владимира Путина, движущегося по Абу-Даби, российский триколор.

Автомобиль Aurus российского лидера по улицам Абу-Даби также сопроводил конный эскорт, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби pic.twitter.com/PtNKwk1RXA — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

Флаг России над кортежем Путина: Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор pic.twitter.com/Qt2bKD0C1N — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 октября 2019 г.

На подъезде к дворцу Каср аль-Ватан в Абу-Даби кортеж Путина сопроводили автомобили Mercedes с эмиратскими номерами и надписью «ДПС» на капотах, передает ТАСС.

Автомобиль российского лидера передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами ОАЭ и России. В этот момент над дворцом пролетели семь истребителей, они раскрасили небо цветами российского флага, а пушки произвели 21 залп.

Путин, выйдя из автомобиля, поприветствовал наследного принца и вместе с ним зашел во дворец, где они прошли мимо местных жителей, поднявших флаги двух стран. После лидерам представили делегации обеих сторон.

Когда наследный принц поравнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обнялись и пожали друг другу руки.

Автомобиль российского лидера передвигался в окружении 12 конных всадников с флагами ОАЭ и России. В этот момент над дворцом пролетели семь истребителей, они раскрасили небо цветами российского флага, а пушки произвели 21 залп.

Путин, выйдя из автомобиля, поприветствовал наследного принца и вместе с ним зашел во дворец, где они прошли мимо местных жителей, поднявших флаги двух стран. После лидерам представили делегации обеих сторон.

Когда наследный принц поравнялся с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обнялись и пожали друг другу руки.

Напомним, президент России прибыл в ОАЭ во вторник. В ходе переговоров с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном планируется обсудить партнерство между странами и региональную проблематику, включая Сирию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД