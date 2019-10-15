Дробыша развеселило исполнение гимна России перед Путиным в Саудовской Аравии

Композитор Виктор Дробыш признался, что исполнение оркестром Эр-Рияда гимна России перед президентом Владимиром Путиным его очень развеселило.

«Я вообще восхитился выдержке нашего президента – додержался до конца. Все-таки гимн – это святое. Но, конечно, это кинокомедия, катастрофа. Ну вот такой у них уровень музыкальности», – сказал Дробыш, передает 360.

Дробыш отметил, что он «полночи слушал и хохотал» над исполнением гимна.

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко сообщил, что не слушал исполнение гимна этим оркестром.

«Просто это другая музыкальная история. Они играют арабскую музыку, у них все это на слуху. Важен факт: они играли и старались. <...> Это не то что небрежность – не умеют они так играть. Другая культура абсолютно», – отметил Лещенко.

Он предположил, что российские музыканты тоже могли бы не справиться с какой-нибудь восточной мелодией.

Как сообщал RT, саудовский оркестр исполнил российский гимн во время встречи президента Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, но не попал в ноты.

«Во время визита в Саудовскую Аравию Владимира Путина встретили очень знакомой ему мелодией. Хотя, судя по выражению его лица, он никак не мог вспомнить, где же слышал ее раньше», – говорится в описании канала к ролику.

Напомним, Путин в понедельник впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию. Обсуждалась в том числе ситуация в Сирии и Йемене.