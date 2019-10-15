Ведущее предприятие страны из Амурской области по переработке сои расширяет мощности

Губернатору Амурской области Василию Орлову и замминистра сельского хозяйства Джамбулату Хатуову показали производственные цеха и продукцию завода по переработке сои в регионе.

Как рассказал генеральный директор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин, ООО «МЭЗ «Амурский» был создан в апреле 2015 года в городе Белогорск на базе бывшего комбината хлебопродуктов ОАО КХП «Восточный» и вошел в состав Амурагроцентра, сообщается на сайте правительства Амурской области.

Завод по глубокой переработке сои стал первым «якорным» резидентом ТОСЭР «Белогорск».

Согласно проекту, будет введено две очереди завода по глубокой переработке сои. Основным продуктом данного производства будет соевый изолированный белок.

«Сейчас завод находится в завершающей фазе строительства второй очереди, запуск которого позволит расширить объем переработки сои», – сказал Александр Сарапкин.

В декабре 2019 года запланирован запуск второй очереди в тестовом режиме. Ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2020 года.

«Вчера на протяжении дня мы встречались с предприятиями – производителями сои. Изучали, какие инструменты развития необходимо применить для повышения урожайности культуры. Сегодняшний день мы посвятили анализу переработки, посетили одно из ведущих предприятий страны по переработке сои – «МЭЗ «Амурский». Шаги по развитию и переработке сои в Приамурье, которые применяются по инициативе губернатора, работают на всех направлениях. Мы поддержим инициативы региона в этой части. Мы прекрасно понимаем, что так называемые льготные кредиты – это правильное решение. Уверен, что в следующем году большее число аграриев получит своевременные кредиты. На встрече с активом АПК региона мы обсудим дополнительные инструменты региональной и федеральной поддержки», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

Оценивая перспективы предприятия, Джамбулат Хатуов отметил: «Завод – это долгосрочный игрок, который достойно будет представлять Россию на Азиатском рынке».

«Мы обсудили меры поддержки компании. Наиболее важные – удешевление стоимости продукции, для чего необходимо предоставление субсидируемых кредитов, – прокомментировал губернатор Василий Орлов. – Принципиально важен рынок сбыта. При реализации продукта в центральные регионы страны не выдерживается конкуренция из-за затрат на доставку. Нам необходимо выходить на рынок Китая, Южной Кореи и Японии. Одна из встреч с азиатскими компаниями пройдет завтра – переговоры с руководителем компании южнокорейской компании Lotte. В конце ноября намечена третья бизнес миссия в Японию. Со стороны министерства сельского хозяйства и Минтранса России хотелось бы видеть субсидирование на транспортные расходы по доставке продукции. Это позволит сделать наши соевые продукты конкурентоспособными. И мы сможем достойно представлять наш регион, нашу страну на мировых рынках».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какими проектами Приамурье удивило Восточный экономический форум (ВЭФ).

Так, подводя итоги участия Амурской области в форуме, губернатор Василий Орлов отметил: «Одно из главных мероприятий форума – Госсовет. На Госсовете рассматривался проект программы развития Дальнего Востока. Президент дал соответствующие указания в течение нескольких месяцев доработать ее с учетом высказанных замечаний и предложений от всех дальневосточных регионов. Мы дополнительно высказали несколько предложений по развитию сельского хозяйства, в частности по необходимости стимулирования работ по мелиорации и по поддержке сельхозтоваропереработчиков. Для нас это принципиально важно, для нас соя – стратегическое сырье, и хотелось бы, чтобы она перерабатывалась в регионе и давала дополнительную добавленную стоимость».

Отмечалось, что потенциал для экспорта сельхозпродукции в соседний Китай неисчерпаем, и Амурская область находится только в начале пути.

Например, рекордный для региона контракт поставок сои на сумму более 12 млн долларов заключили «Амурагрокомплекс» и компания COFCO Group (лидер в Китае по производству масла и переработке продукции сельского хозяйства).

Продовольственный концерн проявлял интерес к амурскому зерну еще в 2016 году. Тогда речь шла о выращивании и переработке сои, активные переговоры начались в прошлом году. Более 30 тыс. тонн амурского зерна урожая 2019 года отправится в Китай и это серьезный результат перспективного сотрудничества для региона.

Также сторонам удалось договориться о совместной работе по развитию сельскохозяйственных технологий, в будущем возможны поставки кукурузы и пшеницы.