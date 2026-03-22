Взрыв в супермаркете Чернигова ранил четырёх человек
Неизвестный предмет взорвался в одном из супермаркетов Чернигова на севере Украины, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы, их состояние уточняется. На данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники служб спасения, выясняются обстоятельства случившегося.
Причины взрыва пока не установлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Ранее жители города услышали громкий хлопок. В Нежинском районе области несколько взрывов повредили склады и транспортные объекты.