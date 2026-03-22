  Лента новостей
    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис
    Трамп поставил 48-часовой ультиматум Ирану
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    Бабкина сообщила о запуске нового проекта с Бузовой
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    Стубб перечислил претензии к новому типу гегемонии США
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    9 комментариев
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способных проникать туда, куда не пройдет техника обычных размеров.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    22 марта 2026, 14:54 • Новости дня

    Взрыв в супермаркете Чернигова ранил четырёх человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный предмет взорвался в одном из супермаркетов Чернигова на севере Украины, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на полицию региона.

    Взрыв неизвестного предмета произошел в одном из супермаркетов Чернигова, передает ТАСС. Информацию об инциденте распространило агентство РБК-Украина со ссылкой на региональную полицию.

    В результате происшествия пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы, их состояние уточняется. На данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники служб спасения, выясняются обстоятельства случившегося.

    Причины взрыва пока не установлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чернигове во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Ранее жители города услышали громкий хлопок. В Нежинском районе области несколько взрывов повредили склады и транспортные объекты.

    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    21 марта 2026, 18:01 • Новости дня
    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ

    «СВ»: Командный состав ВСУ продолжает умирать при странных обстоятельствах

    На Украине участились странные смерти командиров ВСУ
    Tекст: Вера Басилая

    В Сумской области при загадочных обстоятельствах скончался заместитель командира полка охраны спецслужбы транспорта, ранее получавший угрозы от семей подчиненных, сообщили российские военные из группировки войск «Север».

    О серии загадочных инцидентов среди украинских офицеров сообщается в связанном с группировкой «Север» Telegram-канале «Северный ветер». В городе Шостка умер Олег Созонюк, замкомандира 711-го полка охраны госслужбы транспорта.

    Официальной причиной гибели названа сердечная недостаточность. Однако известно, что последние месяцы офицеру и его семье угрожали родственники солдат, отправленных в штурмовые подразделения в конце 2025 года.

    Сообщается, что врачи в Шостке также не скрывают, что вскрытие тела не производилось, несмотря на признаки неестественной смерти.

    Ранее майор ВСУ Р. Пелих после конфликта с родственниками солдат скончался в Сумской области.

    Российские силовые структуры зафиксировали волну странных и нелепых гибелей украинских военнослужащих.

    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    21 марта 2026, 18:21 • Новости дня
    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»

    Киев вывез «в никуда» детей из подконтрольного ВСУ Славянска

    Детей из подконтрольного ВСУ Славянска вывезли «в никуда»
    Tекст: Вера Басилая

    Из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся, сообщили в российских силовых структурах.

    Принудительная эвакуация детей из находящегося под контролем ВСУ Славянска в ДНР вызвала резонанс из-за отсутствия информации о месте их дальнейшего пребывания.

    Источник агентства сообщил, что организация размещения несовершеннолетних вызывает множество вопросов среди местных жителей и социальных служб, передает РИА «Новости».

    В силовых структурах отметили, что принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов, поскольку детей фактически вывозят «в никуда».

    По уточнению источника, в некоторых случаях сотрудники социальных служб пытаются найти и установить связь с дальними родственниками детей, чтобы передать их на воспитание, однако эти усилия можно считать максимумом действий со стороны украинских социальных работников.

    Также собеседник добавил, что на Славянско-Краматорском направлении военнослужащие ВСУ несут существенные потери.

    Ранее в Славянске объявили о принудительной эвакуации несовершеннолетних с 38 улиц на востоке и северо-востоке города.

    Верховная рада приняла закон, разрешающий украинской полиции принудительно эвакуировать детей с территорий, где ведутся боевые действия, без согласия родителей.

    В декабре 2025 года украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 19 пунктах подконтрольной Киеву части ДНР.

    21 марта 2026, 15:53 • Новости дня
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу после смерти Филарета
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила об избрании нового предстоятеля после смерти бывшего главы организации Филарета.

    Раскольническая Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) объявила о выборе нового главы после смерти Филарета, сообщает ТАСС.

    По словам архиепископа Иоасафа Шибаева, «мы приняли участие в электронном формате в избрании предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата». Он подчеркнул, что большинство голосов было отдано архиепископу Никодиму, который стал новым главой организации.

    Шибаев отметил, что выборы прошли «единственно правильным каноническим путем», а отмена государственного устава Киевского патриархата не влияет на церковную жизнь. Он добавил, что регистрация нового устава станет задачей нового предстоятеля.

    Союз православных журналистов уточняет, что голосование пришлось проводить онлайн, потому что полиция оцепила Владимирский собор и не допускала туда представителей УПЦ КП. Прощание с Филаретом проходит в Свято-Михайловском соборе в Киеве, где, по сообщениям украинских СМИ, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава МИД Украины Андрей Сибига.

    В УПЦ КП ранее обвинили Православную церковь Украины (ПЦУ) в «похищении» тела Филарета и напомнили, что он завещал проводить отпевание силами своей церкви, а не ПЦУ. Филарет долгое время был главой канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, однако создал собственную структуру при поддержке украинских властей и был лишён сана.

    В 2018 году после объединительного собора была создана ПЦУ, получившая автокефалию от Константинопольского патриарха. Филарет вскоре попытался восстановить УПЦ КП, но был ограничен в правах синодом ПЦУ, после чего стороны обвинили друг друга в различных нарушениях. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают канонический статус ни одной из этих новых церковных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. В начале марта религиозного деятеля госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева из-за ухудшения здоровья. Денисенко до последних дней считал себя патриархом собственной структуры вопреки созданию ПЦУ.

    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    21 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Число жертв удара ВСУ по Белгородской области выросло до четырех человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара ВСУ в селе Смородино Белгородской области погибли ещё две мирные жительницы, тела двух женщин извлечены из-под завалов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Трагические последствия обстрела украинской армией села Смородино уточнили местные власти. В результате вражеской атаки погибли еще две женщины.

    Глава региона Вячеслав Гладков заявил в Max,  что тела погибших извлекли из-под рухнувших конструкций. Он обратился со словами поддержки к родственникам жертв.

    «Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших... Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе…» – заявил губернатор.

     Гладков ранее сообщил о гибели двух человек и разрушении социального объекта в селе Смородино.

    Белгород и прилегающий район незадолго до этого подверглись массированному ракетному удару с повреждением инфраструктуры.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Ранее в интервью «Российской газете» Бортников отмечал, что украинские спецслужбы и их зарубежные кураторы потеряли чувство реальности из-за мнимой вседозволенности и вывели уровень террористической угрозы против России на новый, более высокий уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    21 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Daily Express: Россия выиграет от дефицита оружия из-за войны США в Иране
    Daily Express: Россия выиграет от дефицита оружия из-за войны США в Иране
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине, пишет Daily Express.

    США, начав военную кампанию против Ирана, могут столкнуться с дефицитом вооружений, что повлияет и на поставки оружия на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в Daily Express.

    Эксперт Военно-морского колледжа США Джахара Матисек отметил: «Украину, по сути, не «отрежут» (от поставок оружия), но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России».

    В материале подчеркивается, что такие изменения могут сыграть на руку президенту России Владимиру Путину, ослабив военную поддержку Киева. В статье также говорится, что Владимир Зеленский уже признал: Киев испытывает нехватку ракет из-за конфликта в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение ускорить переброску тысяч военных на Ближний Восток. Владимир Зеленский предупредил о рисках дефицита вооружений для ВСУ из-за иранского кризиса. В Британии отметили связь нехватки американских ракет с масштабной помощью Киеву.

    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    21 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    В Турции взорвали начиненный взрывчаткой украинский морской дрон

    Турецкие саперы уничтожили украинский безэкипажный катер Magura V5 в провинции Орду

    Tекст: Мария Иванова

    На побережье Черного моря обнаружили и ликвидировали начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, предположительно являющийся украинским аппаратом Magura V5.

    Жители района Юджелер на берегу Черного моря заметили необычный катер вечером в пятницу, передает РИА «Новости». На место прибыли саперы из Стамбула, которые подтвердили, что объект был активным и представлял опасность.

    «Саперы осмотрели объект и установили, что он активен и начинен взрывчаткой. Объект был уничтожен контролируемым взрывом в четырех километрах от берега», – сообщили власти провинции Орду.

    По данным, основанным на фотографиях, найденное судно похоже на украинский морской дрон Magura V5. Аналогичный аппарат уже обнаруживали на побережье турецкой провинции Трабзон в сентябре 2025 года.

    Власти отмечают, что подобные случаи в регионе происходят не впервые. На этой неделе на побережье к северу от Стамбула также вынесло боеголовку ракеты, которую саперы уничтожили, а в феврале у города Унье найден был фрагмент беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкое агентство IHA сообщило об обнаружении украинского безэкипажного катера Magura V5 в провинции Орду.

    Днем ранее морские волны вынесли на берег в Стамбуле часть боеприпаса.

    21 марта 2026, 18:47 • Новости дня
    Майор ВСУ был ликвидирован на сумском направлении

    ВС России ликвидировали майора ВСУ Сергея Сапсая на сумском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска уничтожили заместителя начальника группы разведывательных беспилотников 10-го мобильного пограничного отряда ВСУ на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора ВСУ Сергея Сапсая с позывным Дозор на сумском направлении, передает ТАСС.

    Источник сообщил, что FPV-расчетом ликвидирован заместитель начальника группы разведывательных БПЛА 10 погранотряда майор Сергей Сапсай с позывным Дозор.

    Ранее группировка войск «Север» расширила полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    22 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Окрестности Червоного у Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируют операторы БПЛА ВС России, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттуда ушли, при этом командование бросает солдат ВСУ в Николаевку под Константиновкой в ДНР как в мясорубку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник несет безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой.

    «Потому что если брать военную логику, тактику и стратегию, то противнику давно пора было покинуть данный населенный пункт и отойти на запасные позиции, но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы, своих мобилизованных граждан», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что поселок Червоный в ДНР перешел в серую зону, а подразделения ВСУ его покинули.

    «Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    21 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Командиры созданной по стандартам НАТО бригады ВСУ записали погибших в дезертиры

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады, сформированной по стандартам НАТО, после гибели на фронте продолжают оформлять как дезертиров, что подтверждает случай с исчезновением почти всей 6-й роты в районе Юнаковки в феврале.

    Командование 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, созданной по стандартам НАТО, фиксирует погибших на фронте военнослужащих как дезертиров, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, речь идет о подразделении, которое позиционируется как одно из самых современных в ВСУ.

    Источник также отметил, что в середине февраля в районе населенного пункта Юнаковка практически вся 6-я рота этой бригады бесследно исчезла.

    Ранее группировка войск «Север» уничтожила живую силу 47-й механизированной бригады ВСУ при попытке контратаки.

    Командование 71-й егерской бригады на фоне боев у Юнаковки приравняло пропавших без вести солдат к дезертирам.

    21 марта 2026, 20:36 • Новости дня
    Филиппо назвал блокировку Орбаном кредита Киеву «пощечиной» для фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана заблокировать выделение средств Киеву стало ответом на вмешательство в дела Венгрии, передает РИА «Новости». По его словам, руководство ЕС безуспешно пыталось использовать механизмы цензуры против Будапешта.

    «Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 млрд для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!» – написал политик.

    Филиппо добавил, что примеру венгерского премьера последовала Словакия. Он констатировал, что раскол в рядах Евросоюза продолжает усиливаться.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро вопреки разногласиям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал одобрение этого займа на саммите Европейского совета.

    Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением.

    21 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    В Одессе военкомы сорвали свадьбу мобилизацией жениха

    Сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали жениха перед началом свадебного торжества

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе свадебное торжество оказалось сорвано: жениха задержали для мобилизации прямо перед церемонией, оставив гостей в опустевшем зале.

    Инцидент произошел в одном из банкетных залов города, передает украинское издание Times of Ukraine.

    В социальных сетях появились кадры украшенного помещения, которое осталось пустым. «В Одессе отменена свадьба, потому что ТЦК забрали жениха в военкомат», – сказано в публикации канала.

    Автор видео за кадром пояснила, что из-за задержания молодого человека праздник пришлось полностью свернуть. В последнее время на Украине все чаще фиксируются случаи насильственной мобилизации из-за дефицита личного состава в войсках, передает РИА «Новости».

    Мужчины призывного возраста стараются избегать появления на улицах или нелегально бегут из страны. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтверждал, что работники военкоматов регулярно превышают полномочия, применяя к гражданам физическую силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Одессе задержали глухонемого мужчину.

    Священника Украинской православной церкви забрали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания.

    Ранее разъяренная толпа одесситов опрокинула микроавтобус ТЦК в попытке помешать действиям военкомов.

    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    Названы регионы с самым низким уровнем продаж водки
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса
    Врач ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Предвыборный скандал в Словении рикошетит по оппозиции

    В преддверии парламентских выборов в Словении разгорелся крупный политический скандал, в который оказались втянуты представители правящей коалиции и израильской частной разведывательной компании. Но его последствия используются для удара по словенской оппозиции. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

