В Киеве захотели ввести интегрированное управление на границе с ЕС

После введения безвизового режима между Украиной и ЕС планируется ввести интегрированное управление границей, заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что интегрированное управление границей является следующим шагом по обеспечению свободы передвижения товаров и услуг, передает «Интерфакс».

«Интегрированное управление границей разрешит сделать проход через эти двери максимально комфортным, удобным и безопасным», – подчеркнул Кулеба.

Ранее глава МВД Эстонии Март Хельме поручил выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, так как они массово приезжают на работу в республику.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как украинцы стали проблемой для Прибалтики после введения безвизового режима.