Эстония захотела отменить безвиз для украинцев

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме поручил выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, так как они массово приезжают на работу в республику.

Он заявил, что собирается представить парламенту законодательные инициативы на этот счет, передает RT со ссылкой на ERR.

«Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться», – заявил Хельме.

Он отметил, что полностью закрыть миграционные потоки не удастся. В то же время, считает Хельме, Эстония должна самостоятельно решать, кого, в каком количестве и на каких условиях впускать в страну.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как украинцы стали проблемой для Прибалтики после введения безвизового режима.