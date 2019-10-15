Дума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума на заседании 24 октября рассмотрит вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, следует из материалов думской электронной базы данных.

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Госдумы Герасименко Николая Федоровича и направление в суд возбужденного в отношении него дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях», – передает ТАСС проект постановления нижней палаты парламента.

Статья 12.24 КоАП регламентирует наказание за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью и грозит штрафом в размере до 25 тыс. рублей или лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

Напомним, в июне 2016 года Дума лишила Илью Пономарева депутатского мандата за неисполнение им должностных обязанностей.

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