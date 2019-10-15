Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 0,25 копейки и составил 64,2925 рубля, курс евро вырос на 3 копейки – до 70,93 рубля.

Нефть марки Brent утром дешевеет до 59,07 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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