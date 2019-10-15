Победители президентских грантов раскрыли подробности своих проектов

Более двух тысяч проектов получили финансирование по итогам очередного конкурса президентских грантов для НКО. Среди победителей оказался и популярный проект «Мечтай со мной», в рамках которого волонтеры помогают тяжело больным детям исполнить их самые заветные мечты. Кроме того, грант заслужила и программа «Российская студенческая весна», нацеленная на поддержку творчества среди студентов.

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в понедельник заявил, что более 2,1 тыс. НКО стали победителями конкурса на предоставление грантов в этом году. Такое заявление он сделал после заседания Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов на развитие гражданского общества.

«У нас 2128 победителей, в общей сложности на них выделяется прямо сегодняшним решением, в эти организации направляется 4 млрд 350 млн рублей, это только бюджетных денег, и еще к этому добавляется почти 2,5 млрд внебюджетных денег», – сообщил он.

В число победителей конкурса вошел и благотворительный проект «Мечтай со мной». На деньги из президентского гранта активисты теперь планируют создать информационную систему для сбора заявок, наладить дистанционное обучение волонтеров и привлечь новых партнеров. В планах авторов проекта – довести число волонтеров до 5 тысяч, открыть не менее тридцати представительств в регионах, и исполнить более 250 желаний.

Напомним, проект «Мечтай со мной» стартовал в 2014 году в Татарстане – как региональная добровольческая инициатива. С прошлого года это – всероссийский проект в рамках платформы «Россия – страна возможностей», который работает в 18 регионах страны и в который вовлечено более 2 тысяч волонтеров. Активисты помогают детям и пожилым людям, страдающим серьезными заболеваниями, исполнить их заветные желания. Сама идея «Мечтай со мной» появилась как ответ на потребность в положительных эмоциях и ярких впечатлениях, в которых нуждаются люди, которым приходится переносить длительные сложные медицинские процедуры, и их близкие. «Мечтай со мной» не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам», – поясняют авторы проекта.

«Как правило, дети мечтают просто встретиться с любимым артистом. Наши знаменитости всегда идут навстречу и Вера Брежнева не стала исключением», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта Тимур Сафин, комментируя недавний эпизод, когда волонтеры исполнили мечту больной 11-летней девочки из Чувашии. 11-летняя Ира Нестерова, жительница Новочебоксарска, мечтала встретиться с популярной певицей Верой Брежневой. Девочка рассказала: когда она проходила лечение в больнице, песни Веры помогали ей преодолевать боль, трудности и скуку. «Вера Брежнева нашла возможность увидеться с девочкой, – рассказал Тимур Сафин. – При встрече они очень тепло обнялись, пообщались и сфотографировались вместе».

Сафин привел примеры еще нескольких из исполненных в последнее время желаний (всего их уже было исполнено более двухсот, и до конца года должно дойти до трех сотен).

Так, 6-летний Никита Золотарев из города Белово Кемеровской области борется с тяжелой болезнью и редко покидает стены больницы. У мальчика заветная мечта – когда вырастет, обязательно будет защищать людей, работая в полиции. Волонтеры из проекта «Мечтай со мной» договорились с кемеровским областным управлением ГИБДД, сотрудники которого помогли хотя бы отчасти исполнить мечту Никиты. Мальчик побывал в гостях у бойцов спецназа «Гром», прокатился на машине с «мигалкой» и подержал в руках настоящий пистолет. «Устроили настоящее погружение в профессию, – говорит Сафин. – Сотрудники полиции очень ответственно отнеслись к этому заданию. Мальчика одели в форму полицейского, рассказали о том, что в будущем ждут его на службе, провели целую экскурсию. Ребенок был в восторге».

Карина Тургумбаева из Норильска в свои 10 лет всерьез интересуется основами парфюмерных технологий и давно мечтала создать свой эксклюзивный аромат. Активисты проекта «Мечтай со мной» организовали поездку Карины и ее мамы в Москву, с экскурсией в один из ведущих парфюмерных домов, где для девочки провели мастер-класс по созданию новых ароматов.

Еще одним победителем конкурса грантов стала программа «Российская студенческая весна». В интервью газете ВЗГЛЯД представитель проекта Руслан Архипов рассказал о планах по развитию. «У нас появится новый проект «Студвесна. Авторы», который пройдет в Твери. В рамках проекта мы ищем молодых студентов и не только студентов – авторов собственных песен, музыки и стихов. Такое направление мы ввели впервые, заметив, как много стало таких авторов на нашем прежнем проекте «Российская студенческая весна». Интерес к этому у ребят будет достаточно высокий», – сказал он.

«Следующий подраздел – «Студвесна. В движении» – направлен на продвижение творческих коллективов, в первую очередь танцевального направления. Ребята создают свой уникальный контент, а наша задача – сделать их максимально медийными, раскрутить в рамках проекта. Третий подраздел – это образовательная часть. Оно называется «Студвесна. Эксперты». Имеются ввиду онлайн-трансляции мастер-классов, различного рода вебинары по направлениям, связанным с методическим сопровождением творчества. Чтобы ребята понимали, как строятся качественные творческие номера, что такое режиссура, что такое драматургия, и причем могли бы опробовать все эти аспекты», – пояснил представитель проекта.

«В рамках «Российской студенческой весны» мы в течение нескольких лет создавали достаточно большую базу качественных видеозаписей, которые у нас теперь эксперты будут отсматривать, определяя лучшие творческие номера. На их основе будут создаваться 25-минутные фильмы – что-то похожее на «яичницу», на сборник лучших номеров команд КВН. Все это будет сформировано в рамках проекта «Студвесна. Звезды», – рассказал Архипов.

«Будет еще один подраздел «Студвесна. Концерты». Мы предполагаем живую трансляцию онлайн-концертов ребят, которые занимаются творчеством. Это будет достаточно интересной практикой, популяризировать их творчество. Кроме того, важно обучать тех, кто живет в регионах. Надо в регионах помочь ребятам, которые интересуются ивент-менеджментом, созданием событийного продукта, научить их онлайн-продвижению своего творчества», – добавил Архипов.

«Это все – новые продукты. Очень важный момент – что все онлайн-трансляции и онлайн-отборы выступлений в конечном итоге у нас имеют оффлайн-точки. Ребята, которые занимают призовые места по итогам онлайн-обсуждений экспертов, затем приглашаются к нам на итоговое мероприятие, намеченное на май-июнь», – подытожил Архипов.

Напомним, что более 10% всех некоммерческих организаций, работающих в России, поучаствовали в борьбе за гранты с момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году. В общей сложности прошло шесть конкурсов, на которые были подано более 53 тыс. заявок на получение финансирования. В результате работы фонда 36,7 млрд рублей пошло на поддержку и развитие гражданского общества и НКО.