Наташа Королева попросила Зеленского пустить ее на Украину

Певица Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в страну. Певица заявила, что только он «своей волей может отменить этот позорный приговор».

Королева опубликовала видео в своем Instagram, на котором ее ныне покойная бабушка узнала о запрете на въезд в страну для певицы на 5 лет. «Это видео мой брат снял когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на 5 лет!!! Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки!!! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало», – написала певица.

Королева отметила, что олицетворяет колорит и дух Украины и никогда не чуралась своего происхождения. Она подчеркнула, что с приходом новой власти у нее появилась уверенность в том, что произойдут изменения в лучшую сторону.

«К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить это сфабрикованное дело и разрешить мне въезд на мою историческую родину!!! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого народного сериала «Сваты» всю обсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!!», – добавила певица.

В октябре 2016 года СБУ запретила Королевой въезд на Украину на пять лет. В июле 2017 года Наташа Королева проиграла суд против СБУ. Позже Королева получила разрешение приехать на Украину на похороны своей бабушки.