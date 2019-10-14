На приписавшего себе тушение пожара сотрудника лесоохраны завели дело

Уголовное дело заведено в отношении сотрудника Лесопожарного центра в Богучанском районе Красноярского края, который предоставил недостоверные сведения о выполнении работ по тушению лесного пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

«Установлено, что в мае 2019 года в квартале 4 выделе 9 Красногорьевского участкового лесничества КГБУ «Гремучинское лесничество» обнаружен лесной пожар. Согласно представленным отчетным документам в тушении данного лесного пожара трое суток принимали участие 9 работников Лесопожарный центра. Однако фактическое тушение лесного пожара было осуществлено менее чем за сутки силами сотрудников лесозаготовительной организации, находившихся на данной территории», – говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по региону.

На основании подготовленных руководителем тушения лесного пожара подложных отчетных документов оплата труда работников Лесопожарного центра якобы составила 45 тысяч рублей.

Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество», максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 2 лет.

Ранее прокуратура выявила крупное мошенничество при ремонте корабля Балтфлота.